РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июн. 252 килограмма шоколадных изделий передано производителем продуктов питания «Нестле Россия» при содействии Фонда Росконгресс для врачей, медсестер, санитарок, работающих в «красной зоне» с коронавирусными пациентами Мытищинской городской клинической больницы, сообщается на сайте администрации горокруга.



«В МГКБ (Мытищинскую городскую клиническую больницу - ред.) доставили: шоколадные плитки «Россия. Шоколад молочный белый пористый», шоколадные изделия «Россия. Золотая марка. Конфеты шоколадные с карамелью и арахисом», батончики «Россия. Good mix DUO». Шоколад будет вручен медицинским сотрудникам Мытищинской больницы, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.



Подобные шоколадные наборы «Нестле Россия» при содействии Фонда Росконгресс передала для поддержки персонала в период пандемии коронавируса и в другие больницы Московской области.