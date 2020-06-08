РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Комплексное благоустройство 32 дворов в подмосковном Красногорске, изначально запланированное на нынешний год, перенесли на 2021 год, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С целью обеспечения сбалансированности бюджета администрацией городского округа Красногорск принято решение о перераспределении расходов, предусмотренных на комплексное благоустройство дворовых территорий в 2020 году, на плановый период 2021-2022 годов», - говорится в сообщении.

Администрация округа приостановила расходы на новое строительство, закупку оборудования, транспорта, техники, благоустройство, в том числе комплексное, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Московской области, вызванной новой коронавирусной инфекцией, а также в связи со снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципалитета, в соответствии с рекомендациями министерства экономики и финансов Московской области.

На официальном сайте администрации муниципалитета разместили список из 32 дворовых территорий, где срок реализации мероприятий по комплексному благоустройству перенесен на 2021 год.

«Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к данной проблеме», - заключается в материале.