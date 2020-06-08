РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Логопед гимназии №7 подмосковного Подольска стала лучшим учителем-дефектологом округа по итогам муниципального этапа конкурса профмастерства, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Подведены итоги муниципального этапа III Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог – 2020». Он проводился с 16 марта по 20 мая специалистами психологической службы Информационно-методического центра.

«Так, победителем муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог – 2020» стала учитель-логопед гимназии №7 Людмила Иванова. Она будет представлять Подольск на региональном этапе конкурса», – говорится в сообщении.

Второе место завоевала учитель-логопед детского сада №15 «Улыбка», а третье место – учитель-логопед школы №31.

Целью конкурса является повышение профессионального уровня учителей-дефектологов, выявление и распространение передового педагогического опыта в сфере образования и психолого-педагогической реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в системе образования горокруга.