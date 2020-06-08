РИАМО - 8 июн. В столице на сегодняшний день меры социальной поддержки получают свыше 4 миллионов человек, фактически — каждый третий горожанин, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В городе работают 176 учреждений, в которых трудятся более 40 тысяч человек.

«Столица предоставляет помощь различным категориям жителей: пенсионеры, инвалиды, дети-сироты. Но это также и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, люди, которые потеряли работу. За услугами могут обратиться люди, которым нужна психологическая поддержка, женщины, которые ищут временный приют и помощь юристов», — сказала Ракова.

Вице-мэр добавила, что соцобслуживание на дому регулярно получают 128 тысяч пожилых москвичей. Соцработники оказывают им всю необходимую помощь: доставляют продукты и лекарства, готовят пищу и проводят уборку в квартире.

По ее словам, во время пандемии коронавируса Москве удалось эффективно перестроить работу сферы соцзащиты так, чтобы оказывать помощь всем, кому она потребовалась. Соцслужбы разом получили почти 2 миллиона новых потенциальных клиентов: москвичи старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, лечащиеся от коронавируса на дому.

«В феврале-марте мы за несколько недель переориентировали на эту работу тех людей, которые раньше находились в офисе, непосредственно в центрах социального обслуживания. Все они вышли в поля и стали оказывать помощь людям на дому», — отметила Ракова.

Во время самоизоляции более 21 тысячи участников проекта «Московское долголетие» продолжали заниматься по 20 направлениям в режиме онлайн – от танцев и шахмат до компьютерной и финансовой грамотности.

Главная задача соцзащиты — чтобы изменения в социальной сфере были заметны и полезны самим москвичам, заключила Ракова.