РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Жительница подмосковной Балашихи пожаловалась на отсутствие места в детских садах округа для своего 3-летнего сына, администрация муниципалитета рассмотрела обращение и предоставила место в дошкольном образовательном учреждении, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи пожаловалась на то, что ее сын не попал ни в один детский сад по льготной очереди (отец ребенка - военнослужащий), в которую они встали сразу после его рождения. Она отметила, что ей не понятно, как на сайте mosreg.ru их очередь с 23 места за месяц сдвинули до 152, а в связи с карантином на звонки отдел дошкольного образования не отвечает.

«Администрация городского округа Балашиха в ответ на обращение по вопросу устройства ребенка в детский сад сообщает, что направление осуществляется в автоматическом режиме посредством ЕИСДОУ. Кузнецову Алексею 2017 года рождения предоставлено место в ДОУ №27 городского округа Балашиха», - сказала начальник отдела дошкольного и специального (коррекционного) образования управления по образованию Балашихи Елена Клинова.

Она добавила, что для оформления документов родителям необходимо обратиться по электронной почте учреждения (адрес можно узнать на сайте детского сада).

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.