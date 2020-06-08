РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Педагог-психолог детского сада №9 «8 Марта» победила в муниципальном этапе конкурса «Педагог-психолог 2020» в Подольске и будет представлять округ на региональном уровне, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 2020». Конкурс проводился со 2 марта по 21 мая 2020 года специалистами психологической службы Информационно-методического центра.

В финал вышли пять педагогов-психологов: Александра Бурмистрова — лицей №23; Дарья Думенко — детсад комбинированного вида №25 «Улыбка»; Рита Гулякина — детсад №43 «Лучик»; Татьяна Свечникова — детсад комбинированного вида №9 «8 Марта»; Валерия Панфилова — Центр развития ребенка — детсад №2 «Ручеек».

«Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 2020» стала педагог-психолог детсада №9 «8 Марта» Татьяна Свечникова. Она будет представлять Подольск на региональном конкурсе в сентябре 2020 года», - говорится в сообщении.

Целями конкурса являются повышение профессионального уровня и реализация творческого потенциала педагогов-психологов, создание условий для совершенствования профессиональных компетенций и повышение социального престижа службы практической психологии в системе образования.