РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. В подмосковном Красногорске в период с 10 по 17 июня проведут обработку от клещей территорий, в том числе вблизи детских площадок, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 10 по 17 июня в горокруге Красногорск будут проводиться работы по обработке общественных территорий и газонов вблизи детских игровых площадок от клещей», - говорится в сообщении.

Обработка открытых территорий проводится современными эффективными препаратами и специальным оборудованием. Участки вблизи детских игровых площадок будут обрабатываться с использованием моторных опрыскивателей.

«На открытых участках более эффективным считается использование генератора горячего тумана. Этот метод позволяет за короткий срок обработать территории с большой площадью. В момент работы парогенератора образуется густой белый пар. Данный метод безопасен, однако нужно соблюдать ряд правил», - добавляется в материале.

Так, категорически запрещается находиться в зоне обработки в момент производства работ. Вырабатываемый парогенератором «дым» оседает в течение 10-15 минут, но выходить на обработанные участки разрешено через 2-3 часа после завершения работ.

Во избежание неблагоприятного воздействия химических веществ, необходимо ограничить контакт детей с обработанным травяным покровом. Также рекомендуется в течение 24 часов не пускать домашних животных на обработанную территорию.