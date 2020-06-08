РИАМО - 8 июн. Движение транспорта будет ограничено на центральных улицах столицы из-за репетиции парада Победы 14 июня, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«С 21:00 проезд ограничат по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская от улицы Гашека до улицы Охотный ряд, Моховая, Охотный Ряд и Театральному проезду от улицы Воздвиженка до Петровки», — говорится в сообщении.

Столичная Госавтоинспекции призвала водителей к внимательности и рекомендует заранее выбирать маршруты движения.

Парад Победы из-за пандемии коронавируса ранее перенесли с 9 мая на 24 июня. Этот день в России объявлен нерабочим.