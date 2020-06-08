РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 31 тысячи кубометров отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу руководитель подразделения регионального оператора Павел Бражников.

«За прошедшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29 487 кубометров твердых коммунальных отходов и 2 258 кубометров «сухих» отходов», - сказал Бражников.

Он добавил, что в работе по вывозу мусора задействовано 79 человек и 48 единиц техники. Когда необходимо, выводится дополнительная техника.

«За неделю поступило четыре обращения от граждан. Все они отработаны», - заключил Бражников.