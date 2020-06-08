РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июн. В Домодедове в парке «Елочки» 12 июня в честь празднования Дня России пройдут дневной и вечерний радиоэфиры, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

«12 июня в парке «Елочки» вы сможете поздравить всех посетителей в радиоэфире, услышать красивые песни и стихотворения!» - говорится в сообщении.

Эфиры начнутся в 11:00 и в 18:00. В это время посетители могут отправить поздравления СМС-сообщением или в WhatsApp по номеру: +7(966)174-58-77, и их пожелания озвучат в эфире.