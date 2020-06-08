РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июн. За минувшую неделю 998 человек было задействовано в уборке городских и дворовых территорий подмосковных Люберец, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник начальник управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке территории округа было задействовано 96 единиц спецтехники и 998 человек. Проводились работы по дезинфекции детских и спортивных площадок, также ведутся работы по покосу травы», – сказал Орлов.

По его словам, также продолжаются работы по благоустройству Малаховского озера.