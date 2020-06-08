РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Флешмоб и челлендж проведут в Подольске в июне в поддержку трехлетней девочки, которая страдает от врожденной аномалии развития ушей, сообщается в группе «Благотворительный марафон «Добрый июнь» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтерское движение Подольского благочиния «Милосердие - Подольск» организует благотворительный онлайн-марафон «Добрый июнь», направленный на помощь трехлетней девочке Полине, которая не может слышать.

«В течение месяца в округе будет проходить благотворительная онлайн-ярмарка подарков ручной работы, конкурс детского рисунка «Я рисую Добро», конкурс добрых стихов, фэшмоб #услышь_меня и челлендж #получилось», - говорится в сообщении.

Участников будут ждать настоящие призы, а победителей выберут подписчики группы «Благотворительный онлайн марафон «Добрый июнь» в соцсети «ВКонтакте». Вся информация о мероприятиях будет появляться в группе, а также в группе «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».