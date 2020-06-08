РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. На прошедшей неделе 16 единиц спецтехники привлекли к уборке территории городского округа Люберцы в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 87 сотрудников подрядных организаций, были задействованы 16 единиц спецтехники. Производилась уборка урн, остановок общественного транспорта. Также производилась очистка дорог и тротуаров от смета и мусора», – сказал Подлозный.

В течение прошлой недели было убрано более 36 кубометров смета.

«В настоящий момент продолжаются ремонтные работы муниципальных дорог, в работе - 14 дорог, 5 заасфальтировано», - заключил Подлозный.