РИАМО - 8 июн. В ближайшие часы до 21:00 понедельника в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В ближайшие 1-3 часа по Московской области ожидается местами сильный дождь и гроза, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что при грозе нужно закрывать окна, держаться подальше от электропроводки и антенн. Также не стоит прятаться под высокими деревьями, если непогода застала на улице.

При сильном ветре не стоит парковать машину близи деревьев и слабоукрепленных конструкций, например рекламных щитов.

При дожде нужно оставаться дома, но если ливень застал на улице – пользоваться зонтом и резиновыми сапогами.