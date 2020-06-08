В ближайшие две недели, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, москвичей ждет снятие большинства ограничений, введенных из-за коронавируса. Уже с 9 июня отменяются режим пропусков и прогулки по графику, откроются парикмахерские и салоны красоты. На следующих этапах вернутся к работе кафе и рестораны, музеи и фитнес-клубы, возобновят в обычном режиме деятельность стоматологии и каршеринг. Подробнее о том, как Москва будет возвращаться к привычной жизни, читайте в материале РИАМО.

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Конец самоизоляции и отмена пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в июне планируется снятие всех основных ограничений, введенных из-за COVID-19. По его словам, продолжающийся спад пандемии коронавируса позволяет столице постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Во вторник, 9 июня, завершается период самоизоляции москвичей. С этого дня отменяются переходные мероприятия – пропускной режим и график прогулок. Все жители города, в том числе граждане старшего возраста и имеющие хронические заболевания, могут без ограничений перемещаться по Москве.

Вновь заработают социальные карты, льготники смогут ездить на общественном транспорте в привычном режиме. Как сообщил мэр, восстановить срок действия неиспользованных проездных горожане смогут с 12 июня.

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Парикмахерские и ветклиники

С 9 июня могут возобновить предоставление услуг парикмахерские и салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Общественные организации, звукозаписывающие компании и киностудии, научные институты также возвращаются к прежнему режиму работы.

В обычном режиме заработает каршеринг (до этого действовали ограничения – арендовать машины можно было на срок от 5 дней).

К репетициям могут вернуться театры, концертные организации, театральные труппы – о том, когда им разрешат проводить представления, пока не сообщается.

Также горожанам вновь разрешено посещение городских кладбищ без ограничений.

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Стоматологии и музеи

Через неделю, с 16 июня, снимут ограничения на работу стоматологических клиник, пациенты смогут обратиться к врачу в плановом режиме.

Откроют свои двери для посетителей библиотеки (по предварительной записи), риэлтерские компании, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства. Также возобновят работу учреждения, предоставляющие гражданам и бизнесу услуги в области операций с недвижимостью, права, лизинга, бухучета, консультирования по вопросам рекламы и другие.

Вновь приступят к привычной работе музеи и выставочные залы, зоопарки. Посещать их можно будет, приобретя электронный билет.

Разрешены для проведения спортивные мероприятия при условии, что зрительские трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.

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Рестораны и фитнес-клубы

Организациям питания мэрия разрешит возобновление деятельности в два этапа: с 16 июня откроются летние веранды кафе и ресторанов, а с 23-го – все стационарные заведения.

Также с 23 июня отменяются ограничения на работу спортивных организаций. Москвичи снова смогут воспользоваться услугами фитнес-клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов.

С этого же времени возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.

Снимаются ограничения на работу детских садов, в том числе частных. В свой обычный режим вернется соцзащита.

Кроме того, 23 июня москвичей ждет одно из самых долгожданных, по словам Сергея Собянина, открытий – снятие ограничений на пользование детскими площадками, уличными тренажерами, лавочками в парках и во дворах.

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Режим самосохранения

Как сообщил глава города, решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. По его словам, хоть вероятность заражения коронавирусом и уменьшилась, но все еще существует.

«Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия – четко выполнять требования санитарных служб», – заявил Сергей Собянин.

В указе мэра от 8 июня 2020 г. № 68-УМ предусмотрено, что сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией.

