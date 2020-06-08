РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. На начало июня сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах составил 12%, сообщила на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа заместитель руководителя МособлЕИРЦ в городском округе Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 5 июня составил 12%. Все вопросы по взаимодействию УК и ресурсноснабжающими организациями решаются в общем порядке, - сказала Мотыль.

Она добавила, что работа МособлЕИРЦ осуществляется в штатном режиме.