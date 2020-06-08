РИАМО - 8 июн. Российских автомобилистов ждут три нововведения в программах господдержки, импорта и тюнинга, которые начнут действовать этим летом, сообщает Федеральное агентство новостей.
Программы льготного кредитования дают возможность получить выгоду в размере 10% на покупку нового автомобиля от российского производителя. Также семьи хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком могут воспользоваться госпрограммой «Семейный автомобиль» и приобрести транспортное средство на выгодных условиях.
Кроме того, начали действовать новые программы. Первая из них дает скидку тем гражданам, которые сдают в trade-in автомобиль старше шести лет, вторая предназначена для сотрудников медицинских организаций.
В июле вступит в силу новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза: изменились требования к безопасности конструкции ТС. Теперь ввоз праворульных автомобилей в Россию, а также их регистрация в ГИБДД РФ будет осуществляться по новым правилам.
Также с 1 июля начнут действовать новые правила автомобильного тюнинга. Это коснется и установок лебедок, силовых бамперов, дополнительных багажников и газобаллонного оборудования. Все изменения в автомобиле россияне должны будут регистрировать в ГИБДД.
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