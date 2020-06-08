РИАМО - 8 июн. В городском округе Кашира запустили новый комплекс переработки отходов «Дон», данный КПО стал третьим на территории Подмосковья от компании «РТ-Инвест», передает корреспондент РИАМО.

Церемонию запуска в понедельник посетили зампред правительства РФ Виктория Абрамченко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин и генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«В короткие сроки построены комплексы, которые соответствуют самым требовательным экологическим стандартам. Переработка превращается в огромную индустрию. Все это очень серьезно, сегодня мы дали старт», — сказал Воробьев.

Абрамченко отметила, что комплексы, подобные КПО «Дон», ликвидируют все негативные проявления старых свалок, которые иногда располагались слишком близко к населенным пунктам.

«Такие комплексы позволяют избавиться от пережитков прошлого. Национальный проект «Экология» — это как раз про то, как грамотно переработать мусор и извлечь полезные фракции для того, чтобы сделать вторичный ресурс», — пояснила Абрамченко.

Данный комплекс переработки отходов стал восьмым на территории Московской области.

«Сегодня это восьмой КПО. Спасибо большое «РТ-Инвест» за то, что, несмотря на коронавирус, <…> на все ограничения, продолжили строить, в период карантина ввели два объекта — в Сергиевом Посаде и, конечно, «Дон». <…> У нас сегодня 2,5 миллиона тонн — это чистая мощность переработки отходов», — отметил Хромушин.

При поступлении на КПО все отходы проходят шесть этапов обращения: радиационный контроль и взвешивание, сортировка, компостирование, измельчение крупногабаритных отходов и размещение.

Ранее Воробьев сообщил, что в текущем году в Московской области будут закрыты все мусорные полигоны, а в регионе будут работать только комплексы переработки отходов.

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