РИАМО – 8 июн. Теннисистка Светлана Кузнецова раскритиковала жителей России, которые покидают страну и уезжают жить за рубеж, сообщает Газета.ru.

Кузнецова отметила, что такие люди думают, что за границей жить хорошо. Но, по ее мнению, там хуже.

«И на самом деле эти люди потом останавливаются в развитии, когда приезжают. В Америке на Брайтон-Бич идешь, и там люди: «Я с России приехал, но я не спикаю по-английски». Вот так разговаривают. Соответственно идет какая-то деградация, на мой взгляд», — сказала спортсменка.

Это предположение Кузнецова сделала в прямом эфире в Instagram с Марией Командной.