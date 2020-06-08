РИАМО - 8 июн. Почти 50 специальных игровых пространств создали в детских больницах Подмосковья за год, сообщила инициатор и руководитель регионального проекта «Добрая комната» партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Линара Самединова.

«Сегодня наш проект живет, менее чем за год мы открыли 49 добрых комнат в разных уголках Подмосковья благодаря включенности депутатов, волонтеров, художников, предпринимателей», - сказала Самединова.

Проект «Добрая комната» стартовал в июне 2019 года, первое пространство открылось в больнице подмосковной Электростали. В комнату завезли детскую мебель, игрушки, раскраски и телевизор для просмотра мультфильмов, стены украсили изображениями мультипликационных персонажей.

Инициативу Самединовой поддержала партия «Единая Россия», проект стал региональным и обзавелся символом - белым мишкой Умкой. Впоследствии проект поднялся на федеральный уровень. Под лозунгом «Добро в действии» игровые зоны уже создали в поликлиниках Новосибирской области, Чебоксар и Тамбова.

Самединова надеется, что проект распространится по всей стране. Тем временам в Подмосковье продолжается создание еще двух десятков «добрых комнат». После снятия антикоронавирусных ограничений на их базе возобновятся анимационные программы и занятия с волонтерами.