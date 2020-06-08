РИАМО - 8 июн. Бесплатная раздача масок продолжается в Подмосковье для неработающих пенсионеров и малоимущих семей по поручению главы региона Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Речь идет о семьях, которые получают доплаты до прожиточного минимума и детские пособия.

«Всего предусмотрено более 209 тысяч наборов на два миллиона масок. Для пенсионеров — свыше 162 тысяч наборов по 6-7 масок в каждом, для семей — 46,5 тысяч наборов по 20 масок. Их доставку осуществляют органы социальной защиты населения и волонтеры», — говорится в сообщении.

По вопросам получения масок жители могут обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и администрацию муниципалитета.

С 12 мая в Подмосковье действует масочный режим. Это значит, что жители региона должны надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах – магазинах, аптеках, транспорте.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- В Подмосковье продолжают бесплатно раздавать маски пенсионерам и малоимущим. Мера направлена на снижение риска распространения коронавируса на территории региона.

- Масочно‑перчаточный режим в Москве сохраняется. Горожане также обязаны соблюдать социальную дистанцию.

- Спортивные мероприятия начнут проводить в Москве с 16 июня. При организации спортивных мероприятий нужно учитывать требования Роспотребнадзора.

- Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии. Согласно закону, в РФ увеличивается минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.

- Библиотеки и музеи в Москве заработают с 16 июня. Кроме того, возобновят работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства

- Сроки снятия ограничительных мер в столице могут измениться. На это может повлиять эпидемиологическая ситуация.

- Срок действия неиспользованных проездных в Москве можно будет восстановить с 12 июня. Кроме того, оплачивать проезд в транспорте снова можно будет по социальным картам.

- Кафе, рестораны и фитнес‑клубы откроются в Москве с 23 июня. При этом летние веранды планируется открыть уже с 16 июня.

- Пользоваться лавочками и спортплощадками можно будет в Москве с 23 июня.

- Салоны красоты и парикмахерские возобновят работу в Москве с 9 июня. Также возобновят работу фотоателье и агентства по трудоустройству.

- Летние кафе в Москве откроются 16 июня. Они будут обязаны соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора.

- Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня. Также отменяются пропуска и график прогулок.

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.