РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. В городском округе Балашиха создали горячую линию, жители округа по телефону смогут оставить заявку по всем вопросам, относящимся к компетенции администрации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Горячая линия администрации городского округа начала работать в Балашихе. Она доступна по прямому номеру телефона: 8 (495) 529-11-90 и единому номеру администрации 8 (495) 521-00-00», - говорится в сообщении.

По указанным телефонам вы можете оставить заявку по всем вопросам, относящимся к компетенции администрации городского округа Балашиха.