РИАМО – 8 июн. Вокалист поп-группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал, что чуть не погиб на пике славы от травмы головы, полученной в драке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Певец подрался с приятелем своего соседа. Андреев упал на асфальт и разбил себе голову.

«Я очнулся через какое-то время: лужа крови. <…> Было больно, конечно», - рассказал певец в телешоу «Секрет на миллион».

Поп-исполнителя доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Медики хотели вывести внутреннюю гематому без операции, но состояние певца ухудшалось. В 2001 году врачи провели ему трепанацию черепа. Благодаря своевременной операции угроза для жизни артиста миновала.

Музыкальная группа «Иванушки International» была основана в 1995 году продюсером и композитором Игорем Матвиенко.