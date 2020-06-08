РИАМО - 8 июн. Запрет на проведение спортивных мероприятий снимают в Москве с 16 июня, но количество посетителей этих мероприятий должно быть не выше 10%, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
Ранее Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в городе с 9 июня. Также отменяются пропускной режим и график прогулок.
При организации спортивных мероприятий нужно учитывать требования Роспотребнадзора.
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Текстовая трансляция
8 ИЮНЯ
- В Подмосковье продолжают бесплатно раздавать маски пенсионерам и малоимущим. Мера направлена на снижение риска распространения коронавируса на территории региона.
- Масочно‑перчаточный режим в Москве сохраняется. Горожане также обязаны соблюдать социальную дистанцию.
- Спортивные мероприятия начнут проводить в Москве с 16 июня. При организации спортивных мероприятий нужно учитывать требования Роспотребнадзора.
- Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии. Согласно закону, в РФ увеличивается минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
- Библиотеки и музеи в Москве заработают с 16 июня. Кроме того, возобновят работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства
- Сроки снятия ограничительных мер в столице могут измениться. На это может повлиять эпидемиологическая ситуация.
- Срок действия неиспользованных проездных в Москве можно будет восстановить с 12 июня. Кроме того, оплачивать проезд в транспорте снова можно будет по социальным картам.
- Кафе, рестораны и фитнес‑клубы откроются в Москве с 23 июня. При этом летние веранды планируется открыть уже с 16 июня.
- Пользоваться лавочками и спортплощадками можно будет в Москве с 23 июня.
- Салоны красоты и парикмахерские возобновят работу в Москве с 9 июня. Также возобновят работу фотоателье и агентства по трудоустройству.
- Летние кафе в Москве откроются 16 июня. Они будут обязаны соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора.
- Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня. Также отменяются пропуска и график прогулок.
- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.
- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.
- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.
- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.
- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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