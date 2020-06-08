РИАМО – 8 июн. Водоемы Московской области и столицы к выходным прогреются до плюс 20 градусов, температура воды в реках поднимется до 18-19 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Как рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это ознаменует начало купального сезона.

«В настоящее время температура воды в водоемах и реках Московского региона низкая», - отмечается в материале.

Тем не менее, ожидается, что вода прогреется из-за жаркой погоды в течение ближайших дней.