РИАМО - 8 июн. Проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ можно будет на восьми избирательных участках, организованных в столичных аэропортах, сообщил в понедельник председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

В понедельник прошло видеозаседание Общественной палаты Москвы, посвященное организации контроля и наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

«В Москве восемь таких участков (в аэропортах – ред.). И график их работы точно такой же. То есть если люди заранее заявились на этот участок, они могут прийти 25 (июня - ред.) и так далее до 1 числа (июля - ред.) включительно», - сказал Ермолов в ходе заседания.

Если избиратель заранее не подал заявку для голосования на территории аэропорта, то члены комиссии могут провести проверку, чтобы выяснить, голосовал ли он ранее на участке по месту жительства. Если окажется, что гражданин не голосовал, то ему предоставят такую возможность на территории аэропорта.

Поправки к Конституции разработали с целью улучшения жизни россиян. Предварительное голосование состоится с 25 по 30 июня. Основной день голосования - 1 июля, свой голос можно будет отдать с 08:00 до 20:00. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.