РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В подмосковных Люберцах для ликвидации подтоплений были организованы четыре бригады численностью 15 человек, сообщил генеральный директор АО «Люберецкий водоканал» Петр Лирник.

«С 29 мая по 7 июня на территории города проходили обильные осадки, учитывая то, что в городском округе Люберцы ливневая канализация имеет место быть на отдельных территориях - это 10-15% от общей площади. На базе АО «Люберецкий водоканал» для ликвидации подтоплений в круглосуточном режиме были организованы четыре бригады общей численностью 15 человек и 5 единиц спецтехники», - сказал Лирник.

По его словам, за данный период было утилизировано более 6 тысяч кубических метров осадков.