РИАМО - 8 июн. В столице, в районе Котловка, продолжают возводить центр социального обслуживания, его смогут посещать 212 человек в день, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Ход работ осмотрел мэр столицы Сергей Собянин. Ранее в связи с разрозненностью и малой площадью помещений, которые создавали дискомфорт для работников ЦСО и их подопечных, мэр принял решение о строительстве нового здания ЦСО «Котловка» по адресу: Москва, улица Нагорная, владение 13.

«В течение двух с половиной месяцев социальные работники были главной, порой единственной нитью, связывающей с внешним миром одиноких пожилых людей <…>. Правительство Москвы и впредь будет заботиться о том, чтобы вы получали достойную заработную плату и работали в <…> комфортных условиях. Как в этом новом здании ЦСО «Котловка», которое будет открыто в этом году», – сказал мэр.