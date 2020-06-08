РИАМО (МЫТИЩИ) – 8 июн. В этом году в городском округе Мытищи в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» капитально отремонтируют 52 автомобильные дороги, сообщил глава округа Виктор Азаров.

Региональные и муниципальные дорожные службы, производственные комплексы и подрядные организации приступили к ремонту дорог.

«Ознакомиться со списком региональных и муниципальных дорог, подлежащих ремонту в этом году, можно на главной странице сайта администрации (баннер «Ремонт дорог 2020»). Участки региональных дорог Мытищ, где уже начались ремонтные работы: деревня Шолохово, старое направление Дмитровского шоссе с 0 по 1,8 километра; А-104 Москва – Дмитров – Дубна – Семкино с 0 по 2,3 километра; Пироговское шоссе – Свиноедово с 0 по 1 километр», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты. Следить за ходом работ будут через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Завершить ремонтный сезон в Подмосковье планируется осенью.