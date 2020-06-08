РИАМО - 8 июн. В Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса выбирали из трех вариантов действий, один из которых подразумевал жесткий карантин, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал о том, как принималось решение о вводе ограничений.

«Мы в Москве внимательно следили за тем, что происходит в мире. Готовились, принимали оперативные решения, перестраивали систему здравоохранения и организацию городской жизни», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что первый вариант подразумевал введение жесткого карантина. Согласно второму варианту, ограничения не вводились. Третий вариант – это среднее между первыми двумя: сбалансированные ограничительные меры. В Москве в итоге выбрали третий вариант. Согласно этому варианту, большинству предприятий и организаций разрешили работать, движение по городу ограничили частично.

Мэр подчеркнул, что, с одной стороны, системообразующие предприятия продолжали работать, для горожан сохранили рабочие места. С другой стороны, не было допущено «взрывного характера пандемии».

Собянин рассказал, что большинство москвичей ответственно отнеслись к ограничениям. В течение нескольких недель пандемия в городе идет на спад. Теперь Москва возвращается к обычной жизни – в июне все основные ограничения снимут.

С 9 июня в городе отменяют режим самоизоляции и электронные пропуска.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- Сроки снятия ограничительных мер в столице могут измениться. На это может повлиять эпидемиологическая ситуация.

- Срок действия неиспользованных проездных в Москве можно будет восстановить с 12 июня. Кроме того, оплачивать проезд в транспорте снова можно будет по социальным картам.

- Кафе, рестораны и фитнес‑клубы откроются в Москве с 23 июня. При этом летние веранды планируется открыть уже с 16 июня.

- Пользоваться лавочками и спортплощадками можно будет в Москве с 23 июня.

- Салоны красоты и парикмахерские возобновят работу в Москве с 9 июня. Также возобновят работу фотоателье и агентства по трудоустройству.

- Летние кафе в Москве откроются 16 июня. Они будут обязаны соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора.

- Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня. Также отменяются пропуска и график прогулок.

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.