РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 июн. Трубы для отвода воды от дороги планируют проложить на улице Панфилова в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщил замглавы администрации муниципалитета Всеволод Волосевич.

Вследствие сильных дождей в конце мая - начале июня в поселке Нахабино оказались подтоплены дорога регионального значения на улице Панфилова и муниципальная объездная дорога, соединяющая улицу Панфилова и дорогу на деревню Исаково горокруга Истра. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина провела в понедельник совещание, на котором обсудили меры по недопущению дальнейших подтоплений.

«Водоканал предложит несколько технических решений. Скорее всего, это будут водопропускные трубы по территории индустриального парка (расположен на улице Панфилова – ред.), выходящие к озеру Куба. Таким образом мы отведем подтопление с региональной дороги», – сказал Волосевич.

Он добавил, что для предотвращения подтоплений объездной дороги предусмотрят мероприятия по берегоукреплению водоотводной канавы. Кроме того, исправят неправильно уложенные трубы.

По словам замглавы администрации, от проливных дождей в округе больше всего пострадали дороги на улице Панфилова в поселке Нахабино и возле станции МЦД-2 Опалиха.

«Есть еще вопрос по улице Железнодорожной (в Нахабине – ред.). Но это будет темой отдельного совещания, потому что при строительстве развязки «Мосавтодор» засыпал естественный ход воды, и нам нужно будет предусмотреть там тоже трубы», – добавил Волосевич.

Еще один микрорайон, который подвергся подтоплениям – Павшинская пойма.

«Там очень сложный вопрос. Ливневые системы предусмотрены, однако есть юридические аспекты с Москвой – ЛОСы (ливневые очистные сооружения – ред.) принадлежат им, и нам нужен к ним доступ», – пояснил Волосевич.

Он добавил, что предстоит большое совещание, в ходе которого будут решать, каким образом можно осуществить доступ ливневой канализации Павшинской поймы к очистным сооружениям столицы.