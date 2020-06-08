РИАМО – 8 июн. Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и жителей страны во время пандемии коронавируса, одна из норм закона предполагает увеличение минимального размера детского пособия, сообщает Газета.ru.

«В законодательство вносятся изменения «в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Согласно закону, минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличен с 3375 рублей до 6752 рублей.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России зафиксировали 476 658 случаев заражения в 85 регионах. Жертвами пандемии стал 5971 человек, вылечились 230 688 человек.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- Сроки снятия ограничительных мер в столице могут измениться. На это может повлиять эпидемиологическая ситуация.

- Срок действия неиспользованных проездных в Москве можно будет восстановить с 12 июня. Кроме того, оплачивать проезд в транспорте снова можно будет по социальным картам.

- Кафе, рестораны и фитнес‑клубы откроются в Москве с 23 июня. При этом летние веранды планируется открыть уже с 16 июня.

- Пользоваться лавочками и спортплощадками можно будет в Москве с 23 июня.

- Салоны красоты и парикмахерские возобновят работу в Москве с 9 июня. Также возобновят работу фотоателье и агентства по трудоустройству.

- Летние кафе в Москве откроются 16 июня. Они будут обязаны соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора.

- Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня. Также отменяются пропуска и график прогулок.

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.