РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов со склада, общая стоимость похищенного составила более 247 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой фирмы о том, что неизвестный на территории складского помещения, расположенного на Лесной улице, похитил четыре мобильных телефона, принадлежащих данной организации. Общая сумма материального ущерба составила более 247 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 24-летний местный житель, работающий на складе фирмы. Полицейскими было изъято похищенное имущество и возращено владельцу. Дознавателем отдела дознания УМВД России по Подольску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.