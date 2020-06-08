РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июн. Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина городского округа Мытищи запускает поэтический онлайн-марафон в честь празднования Дня России, говорится в сообщении пресс-службы библиотеки.

«Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина запускает поэтический марафон «Я люблю тебя, моя Россия». Запишите видеопрочтение стихотворения о России и пришлите на почту библиотеки: biblioteka_centr@mail.ru или в группу в соцсети «ВКонтакте», - говорится в сообщении.

Государственный праздник День России отмечается 12 июня ежегодно.