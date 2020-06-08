РИАМО - 8 июн. На территории Обручевского района столицы в 2021 году планируют открыть две станции южного участка Большой кольцевой линии метро — «Воронцовскую» и «Улицу Новаторов», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

На сегодняшний день идет строительство основных монолитных конструкций обеих станций. Уже построены левый и правый перегонные тоннели между ними.

«Воронцовская» является станцией мелкого заложения. Она размещена в районе пересечения Хлебобулочного проезда с Профсоюзной улицей и Старокалужским шоссе, она будет связана пересадкой с одноименной станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии», — говорится в материале.

Станция «Улица Новаторов» будет размещена под улицей Новаторов в месте пересечения с Ленинским проспектом. Станция в будущем образует пересадочный узел со станцией «Улица Новаторов» Коммунарской линии.

По словам главы департамента строительства города Рафика Загрутдинова, южный участок Большой кольцевой линии от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» соединит три действующие радиальные ветки метро и одну строящуюся.

«Открытие южного участка улучшит транспортную доступность для полумиллиона москвичей, Кроме того, значительно улучшится экологическая ситуация, будет снижена нагрузка на действующие линии метрополитена», – заключил глава департамента.