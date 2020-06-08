РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июн. Еще пять многодетных семей городского округа Мытищи получили материальную помощь, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Еще пять многодетных семей из Мытищ, которые обращались ко мне на прием на этой неделе, получили материальную помощь. Многодетные родители выбрали для себя прежде всего счастливый, радостный, но, конечно, ответственный путь, полный хлопот, требующий большой самоотдачи и терпения. Наша задача - помогать тем, кому особенно трудно, - это наши пожилые граждане, многодетные семьи, важно оказывать им разные виды поддержки», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Ежедневно порядка 100 жителей Мытищ помогают пожилым, многодетным семьям и одиноким людям, проживающим в округе. Неравнодушные граждане, добровольцы из «Молодой Гвардии Единой России», волонтеры Победы выполняют эту нелегкую работу в будни и в выходные дни.