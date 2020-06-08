РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Порядка 100 тысяч жителей подмосковного Красногорска получают около 130 различных мер социальной поддержки, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина поздравила представителей Красногорского управления соцзащиты населения, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, центра занятости населения, управления по горокругу Красногорск Московской области ГУ-ГУ ПФР №9 и Красногорского управления ЗАГС с Днем социального работника в ходе ZOOM-конференции в понедельник.

«В зоне ответственности органов социальной защиты около 100 тысяч жителей Красногорска, которым предоставляется 130 видов мер поддержки. На учете в Красногорском управлении социальной защиты населения состоят 62 участника Великой Отечественной войны, 1097 тружеников тыла, 36 жителей блокадного Ленинграда, 296 узников фашистских лагерей», - говорится в сообщении.

Социальную помощь получают 11630 инвалидов, 2828 многодетных семей, в которых воспитывают 9022 ребенка, 1018 малоимущих семей с 1240 детьми. А также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из неблагополучных семей.

«Вы все большие молодцы, потому что в зоне вашего внимания находятся тысячи наших жителей, особенно тех, кто нуждается в помощи. Ваша работа требует кропотливого подхода и терпения колоссального, но нет ничего интереснее, чем работать с людьми, поэтому я желаю вам профессиональных успехов», - сказала Хаймурзина.

Глава округа отметила особую роль добровольцев штаба волонтеров. Одним из эффективных направлений помощи гражданам стала выдача продовольственных продуктовых наборов. На 1 июня жители получили 3640 губернаторских наборов, а также доставку медицинских наборов и лекарственных препаратов.

Также в период режима повышенной готовности в работе штаба волонтеров активное участие принимали сотрудники администрации из управлений по инвестициям, по соцвопросам, культуры, образования, физкультуры и спорта, отделов кадровой службы, потребрынка и безопасности.