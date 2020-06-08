РИАМО - 8 июн. Понедельник стал самым жарким днем в Москве с начала 2020 года, столбики термометров на столичной метеостанции ВДНХ достигли +29 градусов, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

«Сегодня в 15:00 на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров показывали +29,0. Это самая высокая температура воздуха в этом году и максимальная цифра еще не окончательная! При этом температура воды в среднем уже составляет +16», – написал Тишковец на своей личной странице в Instagram.

Он добавил, что, по его мнению, жаркая погода стала одним из факторов отмены режима самоизоляции с 9 июня.

«Поздравляю всех с этим событием, но помним русскую пословицу – «береженого - Бог бережет». Всем удачи!» - заключил метеоролог.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене режима самоизоляции, графиков прогулок и пропусков с 9 июня.