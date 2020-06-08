РИАМО - 8 июн. Принять участие в электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которое пройдет в столице, смогут только москвичи с постоянной регистрацией, сообщил в понедельник заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

В понедельник прошло видеозаседание Общественной палаты Москвы, посвященное организации контроля и наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

«Люди, которые живут и работают в Москве, но не имеют постоянной регистрации, не смогут проголосовать электронно», - сказал Венедиктов в ходе заседания.

Он также предложил объявить конкурс среди талантливых программистов, чтобы они проверили надежность и безопасность системы электронного голосования. Взломавшим систему Венедиктов предложил выплатить в качестве поощрения около 2 миллионов рублей.

Поправки к Конституции разработали с целью улучшения жизни россиян. Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.

Ранее Венедиктов сообщил, что для участия в электронном голосовании уже записались более 134 тысяч москвичей.