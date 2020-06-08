РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Восемь проектов инициативного бюджетирования для реализации в 2020 году в Подольске вышли на региональный конкурсный отбор, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На интернет-портале «Добродел» с 22 по 31 мая проводился муниципальный этап голосования за проекты инициативного бюджетирования для участия в региональном конкурсном отборе. В частности, горожане могли выбрать понравившиеся проекты из восьми предложенных.

«По итогам рассмотрения конкурсной комиссией итогов голосования все проекты, заявленные в голосовании, признаны прошедшими муниципальный конкурсный отбор. Оформленная заявка по проектам будет направлена в Главное управление территориальной политики Московской области для участия в региональном конкурсном отборе», - говорится в сообщении.

С перечнем проектов инициативного бюджетирования для реализации в 2020 году в Подольске жители могут на сайте администрации муниципалитета.