Как самозанятым получить субсидию в связи с коронавирусом

Законодательство
Выплату субсидии регулирует Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 № 783 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Ознакомиться с документом можно здесь.
Кому положена субсидия
Субсидия, а именно возврат уплаченных налогов за 2019 год, положена тем гражданам, которые применяли в 2019 году специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Это могут быть как физлица, так и индивидуальные предприниматели. При этом деньги за 2019 год вернут и тем, кто уже перестал быть самозанятым и снялся с учета в приложении.
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Размер субсидии
Выплачивается субсидия единовременно. Ее размер будет равен сумме уплаченных налогов за 2019 год по состоянию на 30 апреля 2020 года, говорит ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Корнеев. Каждый самозанятый, бывший или нынешний, получит разное количество денег.
По мнению ведущего юриста «Европейской юридической службы» Алексея Тарасова, с финансовой точки зрения данная мера едва ли сильно поможет гражданам, так как размер уплаченных налогов за 2019 год часто не превышает 20 тысяч рублей. «Но с точки зрения формирования позитивного мышления – это хороший шаг», – считает эксперт.
Как получить субсидию
Чтобы получить деньги, никаких заявлений подавать не нужно. Однако важно проследить, чтобы в приложении «Мой налог» были указаны актуальные данные банковской карты – именно на нее будут начислен возврат. Если карт несколько, укажите действующую банковскую карту как основную.
О том, как привязать карту, можно узнать на сайте ФНС или в мобильном приложении. Если карта не будет привязана, деньги получить не удастся.
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Когда выплатят субсидию
Согласно Постановлению, деньги будут выплачивать «в течение 2020 года». Судя по отзывам в сети Интернет, многие самозанятые уже их получили.
Необходимо успеть привязать карту до 5-го числа, чтобы получить субсидию в том же месяце. В таком случае деньги поступят до 20-го числа того же месяца. Если привязать карту позже, деньги будут зачислены до 20-го числа следующего месяца.
Информация о начислении субсидии отобразится в мобильном приложении «Мой налог».
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Куда жаловаться, если не получили субсидию
Если действующая карта в приложении или личном кабинете самозанятого привязана, налоги в 2019 году вы платили, а субсидию так и не получили, юрист рекомендует жаловаться в территориальное отделение ФНС или в управление ФНС по вашему региону.
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