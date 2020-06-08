Как самозанятым получить субсидию в связи с коронавирусом

Выплачивается субсидия единовременно. Ее размер будет равен сумме уплаченных налогов за 2019 год по состоянию на 30 апреля 2020 года, говорит ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Корнеев. Каждый самозанятый, бывший или нынешний, получит разное количество денег.

По мнению ведущего юриста «Европейской юридической службы» Алексея Тарасова, с финансовой точки зрения данная мера едва ли сильно поможет гражданам, так как размер уплаченных налогов за 2019 год часто не превышает 20 тысяч рублей. «Но с точки зрения формирования позитивного мышления – это хороший шаг», – считает эксперт.

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