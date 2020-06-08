РИАМО - 8 июн. За ходом голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в столице будут следить 21 тысяча наблюдателей и волонтеров, сообщил в понедельник председатель комиссии Общественной палаты Москвы по технологиям «Умного города» Илья Массух.

В понедельник прошло видеозаседание Общественной палаты Москвы, посвященное организации контроля и наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

«У нас планируются наблюдатели, волонтеры. Количество их просто колоссальное, 21 тысяча человек», - сказал Массух в ходе заседания.

По его словам, если на каком-либо из участков будут зафиксированы существенные нарушения, то там могут отменить результаты голосования.

Поправки к Конституции разработали с целью улучшения жизни россиян. Голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.