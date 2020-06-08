РИАМО - 8 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив отдела соцзащиты Краснознаменска с профессиональным праздником, который отмечают ежегодно 8 июня, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Отдел соцзащиты Краснознаменска основан 15 лет назад, сейчас его штат насчитывает семь сотрудников.

«Я хочу всех поздравить и поблагодарить вас, особенно за последний период - эти 3 месяца, когда большое количество людей столкнулось с разными вызовами. Именно вы - наши красивые, молодые, опытные, добрые, отзывчивые люди - были рядом. Мне очень приятно, что социальная служба у нас на хорошем счету, но всем нам, как известно, есть, к чему стремиться. Поэтому я желаю энергии, здоровья, и чтобы каждый житель чувствовал вашу теплоту и внимание. Ну а мы, как и прежде, всегда будем рядом. С праздником!» - сказал Воробьев.

Соцработники помогают тем, кто из-за возраста или по другим причинам не может самостоятельно решать какие-либо бытовые проблемы. Во время пандемии коронавируса соцработники обзвонили более 1,4 миллиона пенсионеров в Подмосковье, а также семьи с детьми.

Во время ограничительных мер пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, инвалидам и семьям с детьми оказывается помощь при покупке необходимых товаров – продуктов, товаров личной гигиены, также некоторым оказывают психологическую помощь.

«В пандемию нагрузка выросла. Мы сейчас занимаемся такой работой, которой раньше не занимались, хотя у нас приостановлен очный прием, но постоянные телефонные звонки, постоянные заявки. Все должны быстренько среагировать и оперативно помочь. Только 800 бесплатных продуктовых наборов мы доставили за этот период», - рассказала исполняющая обязанности завотделом соцзащиты населения Краснознаменска Оксана Филиппенкова.

По поручению губернатора все соцработники региона и специалисты центров занятости Подмосковья получили дополнительные выплаты за апрель-май по 10 тысяч рублей ежемесячно.

В Подмосковье в сфере соцзащиты населения работают более 20 тысяч человек. Меры соцподдержки получают более 2,5 миллиона жителей.

Чтобы получить помощь социальных служб, нужно оставить заявку по номеру горячей линии 8 (800) 550-50-30 или обратиться по телефону в местное управление соцзащиты по месту жительства.