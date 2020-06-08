РИАМО – 8 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране преобладает положительное отношение к внесению поправок в Конституцию, сообщает Газета.ru.

«Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок. Об этом свидетельствуют почти все социологические исследования», – сказал Песков.

Он добавил, что самые крупные политические силы страны, которые пользуются наибольшей поддержкой граждан, также поддерживают поправки.

Песков подчеркнул, что существуют партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения и могут высказывать различные точки зрения. В Кремле не стали давать им оценку.

Голосование по изменениям в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.