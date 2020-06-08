РИАМО - 8 июн. На АО «Воскресенские минеральные удобрения» подходит к завершению крупномасштабный инвестиционный проект по созданию линии по производству удобрений NPKS разных марок мощностью до 200 тысяч тонн в год, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Работы проводятся в рамках технического перевооружения цеха аммофоса №1, где параллельно создается подразделение по выпуску МАФ водорастворимого мощностью до 50 тысяч тонн в год.

«Согласно концепции проекта, образующиеся при выпуске МАФа попутные возвратные азотно-фосфорные растворы будут перерабатываться и идти на производство NPKS-удобрений», — отмечается в материале.

Для реализации этой производственной схемы в цехе смонтировали новую баковую аппаратуру с перемешивающими устройствами и насосами, модернизировали сушильный барабан, где будет происходить грануляция и сушка пульпы.

Кроме того, усовершенствована система абсорбции и сооружены точки омасливания готового продукта. Также были установлены линии подачи сырья и растворов, частотные преобразователи и накопительный конвейер, который выведен за пределы здания к месту погрузки.

Работы в цехе ведутся силами нескольких подрядных организаций совместно со штатными службами предприятия. Проект приближается к заключительному этапу — рабочие приступили к «проварке» и «обвязке» основного технологического оборудования. Запуск линии производства и пуско-наладочные работы запланированы на август-сентябрь 2020 года.

«Самые сложные и трудоемкие мероприятия уже позади. Несмотря на эпидобстановку в стране и мире, считаю, что нам удалось в относительно короткие сроки реализовать по-настоящему масштабный и технически сложный проект», — отметил главный инженер АО «Воскресенские минеральные удобрения» Иван Кисляк.

Запуск еще одной линии по производству NPKS-удобрений позволит не только расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить прибыль предприятия, но и создать на химкомбинате эффективный и безотходный производственный комплекс.