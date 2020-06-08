РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В котельной подмосковных Люберец ведется промывка теплообменников центрального отопления и подготовка их к отопительному сезону, сообщил главный инженер Люберецкой теплосети Андрей Хлопотин.

Котельная находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №112/4.

«Подготовка к отопительному сезону у нас своеобразная в этом году в связи с пандемией. Существует указ министерства коммунального хозяйства, что до 1 июля мы никаких остановок плановых по отключению горячей воды не можем делать, это связано с прибыванием людей на домашнем режиме. Основные подготовки начнутся у нас в июле, но поскольку отопление остановлено, мы планово ведем работы. На сегодняшний день на этой котельной ведется промывка теплообменников центрального отопления и подготовка их к отопительному сезону», - сказал Хлопотин.

По его словам, котельная приобрела специальные установки для промывки поверхностей от осадков и коррозии специальным химическим раствором.