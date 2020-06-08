РИАМО - 8 июн. В Москве могут провести тестирование электронной системы перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ, сообщил в понедельник заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«Я думаю, что предложение об общегородском тесте, об общегородском голосовании до 25 числа правильное», - сказал Венедиктов в ходе заседания Общественной палаты Москвы по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

В качестве примера Венедиктов предложил поставить на голосование вопрос о необходимости закрывать город от представителей других регионов в случае возникновения второй волны заражений коронавирусом.

Это поможет определить, как система выдержит большое количество голосующих.

«Поддержал бы я идею тестирования, скажем, 18 июня - за неделю до (старта голосования по поправкам в Конституцию РФ - ред.)», - добавил Венедиктов.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков.