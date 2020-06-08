РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска заменила сальники уплотнителей на сетевых насосах тепловой подстанции микрорайона Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты МУП «СЕЗ» продолжают плановые профилактические работы на тепловых пунктах, которые проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона. Так, на ЦТП-10 произведены работы по замене сальниковых уплотнителей на сетевых насосах», - говорится в сообщении.

Также в настоящее время бригада специалистов МУП «СЕЗ» продолжает ремонт подъездов в многоквартирном доме №14/7 по улице Дмитрия Холодова.