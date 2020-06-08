РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Восстановление ливневой канализации начали в минувшие выходные в районе станции МЦД-2 Опалиха в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Zoom-совещание, посвященное подтоплениям в Опалихе, провели в понедельник. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, представители ОАО «РЖД», министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, АО «Мосгипротранс», АО «Водоканал», а также жители частных домовладений, наиболее пострадавших от подтопления.

«В субботу, 6 июня, подрядчики приступили к прокладке временных труб для того, чтобы до конца отвести воду и вплотную заняться прокладкой постоянных водопропускных труб», - сказал заместитель директора департамента капитального строительства Московской железной дороги ОАО «РЖД» Дмитрий Королев.

Параллельно завершается разработка проекта организации дренажной системы в районе станции Опалиха. АО «Водоканал» представил свои расчеты по нагрузке на систему ливневой канализации на данном участке. С учетом этих данных к 10 июня инженеры АО «Мосгипротранс» должны представить окончательный проект. По поручению Хромушина, при расчете пропускной способности дренажной системы разработчики проекта учтут также и климатические изменения.

«Мы вместе с жителями осмотрели проблемный участок ливневой канализации вблизи жилых домов. Очевидно, что вся нижняя часть трубы забита, с учетом климатических изменений нагрузка на систему на этом участке будет сохраняться, поэтому при прокладке новых коммуникаций необходимо иметь запас пропускной способности», - подчеркнул Хромушин.

По словам Хаймурзиной, основная задача на данный момент - отвести оставшуюся воду и не допустить повторения ситуации в дальнейшем.

«Полтора месяца взяли коллеги на реализацию проекта. Будут перекладывать систему отвода ливневых вод с микрорайона Опалиха и с полотна железной дороги», - сказала Хаймурзина.

По поручению главы муниципалитета по итогам совещания на месте организована выездная проверка. Заместитель главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич совместно с представителями земельно-имущественного блока проверили законность строений в зоне полосы отвода железной дороги.