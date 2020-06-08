РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. На участке Полтевского шоссе от деревни Полтево в сторону поселка Новый Милет городского округа Балашиха из-за некачественного ремонта появилось большое количество глубоких ям, местный житель обратился с просьбой устранить их, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу о ямах и выбоинах из-за постоянного некачественного ремонта на участке Полтевского шоссе по направлению от деревни Полтево в сторону поселка Новый Милет. Он отметил, что из-за многочисленных и очень больших ям ежедневно бьются автомобили и попросил как можно скорее решить данную проблему.

«Сообщению о проблеме назначена категория «Ямы и выбоины на дороге». Сообщение направлено на рассмотрение в «Мосавтодор». В течение 8 рабочих дней специалистами будет проведена проверка с определением видов работ, а также сроков, необходимых для устранения нарушений. О результатах будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.